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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:25
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:25

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Kudus savaşı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Kudus savaşı

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Her transfer döneminde olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında birçok oyuncu için büyük rekabet yaşanacak. Son yıllarda Emre Akbaba ve Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipleri, yaz transfer döneminde de zorlu bir savaş bekliyor. Bu kez iki takımın da hedefinde Mohammed Kudus var.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yıldız oyuncu için daha karşı karşıya geldi. Takvim'de yer alan habere göre Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için iki ezeli rakip yarışıyor.Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin mutlu sona ulaşacağı ise merak konusu oldu.

Fatih Terim ısrarla sürüyor

Galatasaray'da Fatih Terim, yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istedi. Bilindiği gibi sarı-kırmızılı takım gelecek sezon genç oyuncu ağırlıklı transferler yapacak.

Fenerbahçe cephesi

Öte yandan Fenerbahçe ise Mohammed Kudus'u iki yıldır takip ediyor. Sarı-lacivertli takımın eski sportif direktörü Comolli geçtiğimiz sezon bizzat Nordsjaelland'la Mohammed Kudus için görüştü. Fransız futbol adamının bu görüşmenin ardından şehre giderek oyuncuyla da görüşüp yemek yediği ifade edildi.

Kudus bu sezon Danimarka ekibiyle 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 gol atan genç oyuncu, 1 de asist yaptı. Genç yıldız Mohammed Kudus'un kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor.

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