Galatasaray ve Fenerahçe derken... Beşiktaş'ta Ahmed Musa harekâtı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ahmed Musa, Al-Nasr'dan ayrılıp bonservisini eline alınca Beşiktaş'ın radarına girdi.
28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2018'de Leicester'dan 16,5 milyon euroya transfer olduğu Suudi Arabistan kulübüyle 2.5 yıllık birlikteliğine ekim ayında son vermişti.
BONSERVİSİ ELİNDE
Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen Ahmed Musa ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin miktarı 500 bin euro seviyelerine indirmeye çalıştığı ve takım bütçesini aşmak istemediği de ifade edildi. Hızı ve çabukluğuyla rakiplerin başını döndüren, kaleye direkt giderek gol yollarında takımını coşturan Ahmed Musa'nın Başakşehir'in de listesinde olduğu öğrenildi.
Ahmed Musa ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.
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