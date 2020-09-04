Galatasaray United'ın yıldızı Mata'yı kapıyor

Sabah

Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Galatasaray orta saha transferi için vites yükseltti. Uzun süredir Fred için nabız yoklayan sarı kırmızılılar, gözünü Kırmızı Şeytanlar'ın bir başka yıldızını dikti.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin istediği yıldız Juan Mata için ezeli rakip Galatasaray devreye girdi.

Taraftarın ve yönetimin bir numaralı gündemi haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

FRED OLMADI

Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'ın kadro rotasyonunda düşünmediği Fred için nabız yoklayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu Türkiye'ye gelmek için ikna edememişti.

27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak bakmamasının ardından rotayı Premier Lig'de tutan sarı kırmızılılar, United'ın tecrübeli sol ayağı Mata'yı gündemine aldı.

FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Takımdaki geleceği tartışma konusu olan 32 yaşındaki İspanyol yıldızın adı, transfer döneminin başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Van de Beek'i renklerine bağlayan Manchester United'ın Mata transferi için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ve Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in görüşmeler konusunda sarı kırmızılıalrar kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre takımda rotasyonun dışında kalacak olan Mata'nın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı, transferin önümüzdeki hafta sonuçlanması halinde 32 yaşındaki yıldızın özel uçakla İstanbul'a geleceği belirtildi.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun Galatasaray ile anlaşması takdirde bedelsiz olarak transfer edileceği de gelen bilgiler arasında.