Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8163
  • 6,5871
  • 260.517
  • 93.267
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldığını duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldığını duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldığını duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi katılım belgesinin kulübe ulaştığını açıkladı.

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmanın heyecanını yaşarken, sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesi kulübümüze ulaşmıştır." denildi.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; Galatasaray'ın 2019/20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019/20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...

Binali Yıldırım paylaştı... Stüdyoda gülümseten anlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları