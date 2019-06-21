Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldığını duyurdu

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmanın heyecanını yaşarken, sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesi kulübümüze ulaşmıştır." denildi.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; Galatasaray'ın 2019/20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019/20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."