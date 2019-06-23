Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Trezeguet'e kavuşuyor! Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa ile masaya oturacak

Galatasaray, Trezeguet'e kavuşuyor! Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa ile masaya oturacak

Galatasaray, Trezeguet'e kavuşuyor! Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa ile masaya oturacak

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için harekete geçme kararı aldı. Abdurrahim Albayrak kısa süre içinde Kasımpaşa ile masaya oturup resmi teklif yapacak.

UEFA anlaşması gereği henüz oyuncu satışı yapmamasına rağmen transferde çok agresif davranan Galatasaray'da bu kez de Trezeguet sesleri yükseliyor... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu için harekete geçme kararı aldı.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI

Fatih Terim'in ısrarları sonrası düğmeye basan Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile masaya oturacak. Galatasaray, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

ÖKSÜZ İLE BİR ARAYA GELECEK

Transfer görüşmelerini gerçekleştirecek olan Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz ile bir araya gelip teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon da uzun süre transfer gündeminde yer alan Trezeguet, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Mısırlı kanat oyuncusu geçen sezon ligde 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Park caddesinde bulunan bir binanın 4’ncü katından çıkan du

Ölmek Üzere Olan Kediyi Böyle Hayata Döndürdüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da bulundu! Nereden geldiği bilinmiyor!

Oy verirken bunlara dikkat