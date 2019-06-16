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Galatasaray, Trezeguet transferi için Belhanda'nın satılmasını bekleyecek

Galatasaray, Trezeguet transferi için Belhanda'nın satılmasını bekleyecek

Galatasaray’ın Trezeguet için 6 milyon Euro teklif ettiği Kasımpaşa, başarılı futbolcu için 12 milyon Euro talep edince Sarı-Kırmızılılar beklemeye geçti.

Galatasaray yönetimi, Ocak ayında almak istediği ancak başaramadığı Trezeguet için tekrar girişimde bulundu. Kasımpaşa'ya 6 milyon Euro'luk teklifini sunan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in talebi nedeniyle bu transferi bir an önce bitirmek istiyordu. Ancak 12 milyon Euro isteyen Kasımpaşa, indirime yanaşmadı. Şu anda yüksek bonservis bedeli verecek bütçesi olmayan G.Saray, beklemeye geçti. Sarı-kırmızılı ekipte Belhanda astronomik bir teklif halinde satılırsa gelecek para ile hem 8 numara hem de Trezeguet transferi için şartlar tekrar zorlanacak.

(Sabah)

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