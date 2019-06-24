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Galatasaray, Trezeguet için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

Galatasaray, Trezeguet için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

Galatasaray'da Trezeguet aşkı alevlendi. Geçen sene kapıdan dönen 24 yaşındaki yıldız oyuncu için 7 milyon euroyu gözden çıkarıldı.

Taraftar transfer bekliyor, teknik direktör Fatih Terim "Kamp yaklaştı artık çözün işleri" diyor. Galatasaray yönetimi de bu hafta işleri somutlaştırmak için düğmeye bastı. 

Hareket etmek için Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, bu süreci hızlandırdı ve bu hafta içinde Senegalli golcünün minimum 15 milyon euroluk satışını noktalamayı hedefliyor. 

Bonservisi elinde olan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Adem Büyük ile ön protokol yapan Galatasaray öncelikle bu isimleri KAP'a bildirecek. Diagne'nin satışının ardından da ilk olarak Banega'yı resmîleştirmek isteyen Galatasaray'ın Kasımpaşalı Trezeguet aşkı yeniden alevlendi.

Çok istiyoruz

Geçen sezon Galatasaray'ın kapısından dönen Mısırlı hücum oyuncusu için yeniden harekete geçen sarı-kırmızılılarda İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak yeniden Kasımpaşalı yetkililerle temas kurdu. 

Diagne'nin satışının ardından bu transfer için 7 milyon euroyu gözden çıkarabileceklerini ileten Albayrak, lacivert-beyazlılara "Trezeguet'yi çok istiyoruz" dedi. 

Son iki sezondur gösterdiği performansla kendini seyredenlere hayran bırakan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'i iyi tanıması sebebiyle de tercih sebebi. Fatih Terim'in takımında görmeyi çok arzu ettiği Trezeguet, daha önce sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini söylemişti.  (Türkiye)

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