Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7643
  • 6,5554
  • 260.251
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Trezeguet için 11 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar düştü

Galatasaray, Trezeguet için 11 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar düştü

Galatasaray, Trezeguet için 11 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar düştü

Galatasaray geçen sezonun devre arasında 11 milyon Euro’ya kadar çıktığı Trezeguet için Kasımpaşa’ya 5 milyon Euro + bir sonraki satışından yüzde 20 pay teklif etti.

Galatasaray geçen sezondan beri büyük uğraş verdiği Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet'i bu kez renklerine katmak istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Kasımpaşa ile yaptığı 2. tur görüşmelerinde önce 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli isteğiyle karşılaştı.

Ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar indi ancak Galatasaray'ın bu rakamı da çok bulduğu gelen bilgiler arasında.

TEKLİF SUNDULAR

Sarı kırmızılıların Trezeguet için 5 milyon Euro ile birlikte bu futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay teklif ettiği öne sürüldü. Kasımpaşa'nın bu öneriyi değerlendireceği gelen bilgiler arasında. Sarı kırmızılılar devre arasında Trezeguet için 11 milyon euroluk rakama kadar çıkmış ancak kabul edilmemişti.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Mısırlı futbolcu Trezeguet'in Galatasaray'da oynamayı çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü. Şu sıralarda Afrika Kupası'nda Mısır forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu bildirmişti.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Japonya´nın Osaka kentinde yaş ortalaması 66 olan ´Obaachan´  isimli bir müzik grubu, G20 zirvesi

Babaannelerden Rekor Kıran Rap Şarkısı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cem Yılmaz oyaladı, Şener Şener mutfak kapısından kaçtı

Fındığa 'kahverengi kokarca' tehdidi