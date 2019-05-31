Galatasaray transfer şova hazırlanıyor!

Galatasaray bu sezon Avrupa'ya damga vurmak istiyor. Geçen sezon "Neden olmasın" diyerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedef gösteren teknik direktör Fatih Terim, özellikle hücum hattımdaki eksiklik sebebiyle hayal kırıklığına uğramıştı.

Tecrübeli teknik adam bu defa işi çok daha sıkı tutuyor ve artık geçen sezonki "santrfor satıp, santrfor almamak" gibi bir hata yapılmasına izin vermeyecek. Luyindama için ödenecek paradan dolayı sarı-kırmızılılar transfer dönemini ekside açacak. Bu sebeple satış yapılması gerekiyor. Bu noktada Cimbom'da ön plana çıkan iki isim var: Diagne ve Belhanda...

Galatasaray bu iki oyuncudan maksimum seviyede kasaya para koymayı hedeflerken asgari beklenti 25 milyon avro.

Transfer şov

G.Saray satışlardan asgari hedefine ulaştığı takdirde 5 milyon avro Luyindama transferinin açığını kapatacağı için 20 milyon avroluk hareket alanı açılacak.

Terim'in devre arasında da çok istediği 21 yaşındaki Benjamin Tetteh için Sparta Prag'ın kapısı tekrar çalınacak. 1,93'lük Ganalı santrfor G.Saray'a uzun yıllar hizmet edecek bir golcü olarak görülüyor. Cimbom'un sansasyonel golcü transferindeki ilk hedefi ise Radamel Falcao. Monaco'nun elden çıkarmak istediği Falcao için harekete geçilmiş durumda.

Belhanda'nın boşluğunu dolduracak isim ise Hakan Çalhanoğlu olacak. Milan ile ipleri koparan milli futbolcu Babel'den sonra açıklanması beklenen ilk isim.

(Türkiye)