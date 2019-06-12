Galatasaray transfer son durum: Galatasaray son dakika transfer haberleri!

Galatasaray son dakika transfer haberleri taraftarlar tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray gelecek sezon için de hazırlıklara başladı. Sarı kırmızılı ekip kadrosunu genişletip, gelecek sezona sağlam başlamak istiyor. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray'ın ilk olarak bu iki futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor. İşte Galatasaray transfer haberleri ve detaylar

EVER BANEGA

Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona çok yakın. Yıldız futbolcunun menajeri, Sarı-Kırmızılıların teklifini prensipte kabul etti.

Transferde önceliğini 8 numara takviyesine veren Galatasaray büyük bombayı patlatıyor. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla istediği Ever Banega'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre Arjantinli yıldız, menajeri aracılığıyla Sarı- Kırmızılılar'ın teklifini prensipte kabul etti. Artık Banega ve Galatasaray arasında çok ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.