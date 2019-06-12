Galatasaray transfer son durum: Galatasaray son dakika transfer haberleri!
Galatasaray transfer haberleri sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray transfer hableri gelişme var mı? Galatasaray hangi oyuncularla anlaşma sağladı? soruları aratılıyor. 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılar önümüzdeki sezon için de hazırlıklara başladı. Kadrosundaki oyuncu sayısını geliştirip, eksik bölgelere takviye oyuncular almak isteyen Galatasaray transfer sezonunda kolları sıyırdı! Galatasaray son dakika haberleri var mı? İşte detaylar
Galatasaray son dakika transfer haberleri taraftarlar tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray gelecek sezon için de hazırlıklara başladı. Sarı kırmızılı ekip kadrosunu genişletip, gelecek sezona sağlam başlamak istiyor. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray'ın ilk olarak bu iki futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor. İşte Galatasaray transfer haberleri ve detaylar
EVER BANEGA
Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona çok yakın. Yıldız futbolcunun menajeri, Sarı-Kırmızılıların teklifini prensipte kabul etti.
Transferde önceliğini 8 numara takviyesine veren Galatasaray büyük bombayı patlatıyor. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla istediği Ever Banega'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre Arjantinli yıldız, menajeri aracılığıyla Sarı- Kırmızılılar'ın teklifini prensipte kabul etti. Artık Banega ve Galatasaray arasında çok ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.