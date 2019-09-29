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  3. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası sona erdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası sona erdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası sona erdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin ardından yeniden kulübesine dönmeye hazırlanıyor.

Cezalı olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala, Fenerbahçe derbisini de tribünden takip etmek zorunda kaldı. 

Sarı-kırmızılı takımı saha kenarından Malatya'da olduğu gibi yine yardımcı antrenör Levent Şahin yönetti. Bu karşılaşma ile birlikte Fatih Terim'in cezası sona ermiş oldu. Fatih Terim, Antalyaspor deplasmanında takımının başında olacak

ŞAŞ VE DAVALA YERLERİNDE DURAMADI

Karşılaşmayı cezaları nedeniyle tribünden takip eden Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala, 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşadı.

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