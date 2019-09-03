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  3. Galatasaray taraftarları Martin Linnes'in takımdan ayrılmasını istemiyor

Galatasaray taraftarları Martin Linnes'in takımdan ayrılmasını istemiyor

Galatasaray taraftarları Martin Linnes'in takımdan ayrılmasını istemiyor

Kadrosunda 15 yabancı bulunan ve Martin Linnes'i gözden çıkaran yönetime Galatasaray taraftarlarından tepki geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Yapılan son transferle beraber kadrosunda 15 yabancı futbolcu barındıran Galatasaray, Martin Linnes’le yollarını ayırmak isterken, taraftarların bu ayrılığa soğuk bakması hatta tepkilerin günden güne artması yönetimi tedirgin etti.

GALATASARAY TARAFTARLARI LİNNES'İN TAKIMDAN AYRILMASINI İSTEMİYOR

2016’dan beri sarı kırmızılı formayı başarıyla temsil eden ve efendi kişiliğinin yanı sıra çalışkan yapısıyla da camianın kalbinde taht kuran Linnes’in Galatasaray’dan ayrılmasını istemeyen taraftarlar 27 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını arzu ederken, yönetimin gelen tepkiler üzerine atacağı adım ise merak konusu oldu. Alışık olduğu mevkide Mariano’dan daha iyi olduğu iddia edilen, zaman zaman sol bek ve orta sahada da görev alma yeteneğine sahip olan Martin Linnes geçtiğimiz sezon 33 maçta 4 gol 1 asist yaparken, başarılı teknik direktör Fatih Terim’in İskandinav oyuncunun haricinde Nagatomo formülünü de masaya yatırdığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Pnömotoraks hastalığıyla karşı karşıya kaldıktan sonra performansında büyük düşüş olan Nagatomo’nun sergilediği performansın pek iç açmadığı belirtilirken, Japon sol bekin gözden çıkarılma ihtimalinin de yüksek olduğu bildirildi. 

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