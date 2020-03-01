Galatasaray taraftarından şehitlerimiz için anlamlı hareket

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.

ultrAslan'dan yapılan açıklamada, "Bugünkü maçta stadımızda olacak taraftarlarımızın dikkatine; bugün maçın başlama düdüğüyle birlikte, ilk 3 dakika, şehit Mehmetçiklerimizin anısına tribünlerimizde sessiz kalacağız. Santrayla beraber ilk 3 dakika sessizlik." denildi ve 'Mehmetçiğin Yanındayız' etiketi kullanıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Gençlerbirliği ile bu akşam saat 19.00'da oynanacak mücadelenin biletlerini tamamen tüketti. Sezon başında satılan 40 bin kombine sonrasında bu hafta satışa çıkan biletler de tükenirken Başkent ekibi karşısında 23. şampiyonluk için herkes birleşecek. Tribünde 50 bine yakın taraftar olması bekleniyor.