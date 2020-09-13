Galatasaray, 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı kabri başında andı

Galatasaray’ın efsanelerinden ‘Taçsız Kral’ lakaplı Metin Oktay, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Metin Oktay’ın Kozlu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, sarı-kırmızılı yöneticiler ve Metin Oktay’ın ailesi katılım gösterdi.
Anma töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından dua edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak anma sırasında açıklamalarda bulundu.
Albayrak, Metin Oktay’ı Türkiye’de birçok sporcunun örnek aldığının altını çizerek, "Metin Oktay abimizin 29. ölüm yıl dönümünü mezarı başında anıyoruz. Bütün Galatasaraylıların gurur duyduğu kaptanımız. Galatasaray’da oynayan bütün futbolcuların örnek aldığı ve Türkiye’deki birçok sporcunun ve futbolcunun örnek aldığı kişiliğiyle bizleri onurlandıran Metin Oktay’ın 29. ölüm yıl dönümünde taraftarlarımızla yönetimimizle divandaki başkanlarımızla beraber mezarı başında anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.
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