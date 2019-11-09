Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı mağlup etti moral depoladı

üper Lig'in 11. haftasında Gaziantep ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Sofiane Feghouli attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 19'a yükseltti. Gaziantep ise 15 puanda kaldı.

Galatasaray, milli aranın ardından 22 Kasım Cuma 20.30'da Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Gaziantep ise 25 Kasım Pazartesi, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

İKİ TAKIM DA AYNI DİZİLİŞLE BAŞLADI

Galatasaray, mücadeleye kalede Muslera, savunmada Ahmet, Marcao ve Luyindama, beklerde Mariano ve Emre Taşdemir, ortada Lemina, Ömer Bayram, Feghouli ileride ise Andone ve Adem Büyük ile başladı.

Gaziantep ise kalede Günay, savunmada Tosca, Morais, Kana-Bıyık, Djibolodji, Oğuz, orta sahada Güray, Twumasi, Chibsah, Olkowski, ileride ise Kayode ile mücadeleye başladı.

MÜCADELE 'SERT' BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk dakikaları, karşılıklı fauller nedeniyle düşük tempolu başladı. Maçın ilk sarı kartı da 7. dakikada Adem Büyük'e yaptığı sert faul sonrası Olkowski'ye çıktı.

Galatasaray'da Florin Andone, 9. dakikada sakatlanarak yerini Ryan Babel'e bıraktı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ!

Galatasaray, 15. dakikada Ömer Bayram'ın yerde kalması sonrası penaltı bekledi. Sol taraftan ceza sahasına yaklaşan Ömer Bayram rakibi Olkowski ile çarpıştı ve sonrasında uzun süre yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve oyuncular pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi ve VAR'a gitme ihtiyacı duymadı.

ÖMER BAYRAM MÜTHİŞ ŞUTUYLA GOLÜ BULDU

Galatasaray'ın dakikalar geçtikçe kısa paslarla Gaziantep yarı sahasında daha etkili olmaya başladığı maçta gol, 22. dakikada geldi.

Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Raman Chibsah'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ömer Bayram, ceza yayının hemen önünden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutuyla meşin yuvarlağı Günay Güvenç'in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Galatasaray, golü bulduktan sonra da Gaziantep kalesinde gol aramayı sürdürdü. İki takımın da birbirine yakın taktikler ile oynaması nedeniyle oyunun temposu düşmeye başladı.

Konuk ekip Galatasaray, topun kontrolünü alarak oyunun tek hakimi oldu. Gaziantep, Galatasaray'a karşı organize olmakta güçlük çekti.

EMRE GETİRDİ, FEGHOULI İKİYİ ATTI

Galatasaray, Gaziantep'in arka arkaya yatığı pas hatalarını değerlendirerek 42. dakikada golü buldu.

Ömer Bayram'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden yerden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Sofiane Feghouli altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Düşük tempolu geçen maçın ilk yarısını Galatasaray, 2-0'lık üstünlükle kapattı.

GALATASARAY SAVUNMASI HATASIZ OYNADI

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, ikinci yarıya Olkowski'nin yerine Souleymane Diarra'yı dahil ederek başladı.

Galatasaray, ikinci yarıda daha tedbirli ve kontra atağı düşünen bir anlayışla başladı. Gaziantep ise kapanan Galatasaray'a karşı organize bir atak yapmakta güçlük çekti.

Kanatlardan yapılan ortalarla gol arayan Gaziantep'e karşı Galatasaray savunması hiç hata yapmadı.

63. dakikada iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Lemina'nın Diarra'ya faulü sonrasında iki takım oyuncuları arasındaki kavga sonrası Lemina sarı kart gördü.

Galatasaray'da Ömer Bayram, 66. dakikada yerini Seri'ye bıraktı. Gaziantep de iki dakika sonra ikinci değişikliğini yaptı. Twumasi yerine Furkan Soyalp oyuna dahil oldu.

FEGHOULI, İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI

İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonu 70. dakikada Galatasaray'dan geldi. Ryan Babel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinden geri geldi.

Gaziantep'in oyundan düşmesi sonrası Galatasaray, daha fazla hızlı hücum yapmaya başladı. Hızlı hücumda Papy Djilobodji, Ryan Babel'i ceza sahası ön çizgisinde faulle durdurdu ve sarı kart gördü. Serbest vuruş için topun başına geçen Feghouli'nin şutu, üst direkten geri döndü.

Galatasaray'ın kontrolünde geçen maç sonunda başka gol olmadı ve sarı kırmızılılar 2-0 kazandı.

(Sporx)