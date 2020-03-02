Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 24. haftasında dün sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, zirve mücadelesinde aynı puanda olduğu Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim idaresindeki antrenmanda, Gençlerbirliği müsabakasında doksanar dakika süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise salonda başladıkları antrenmanda daha sonra kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlığı bulunan Mario Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.
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