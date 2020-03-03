Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi TFF'ye başvurdu

SPOR GÜNDEMİ

Direktör Daum hoca arıyor Direktör Daum hoca arıyor Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.

Onyekuru, Comolli'nin kıyağı Onyekuru, Comolli'nin kıyağı Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.

İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak müthiş ikili! İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak müthiş ikili! Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.

Abdullah Avcı sürprizi! Açıklama geldi Abdullah Avcı sürprizi! Açıklama geldi Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kupada dev randevu! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler Kupada dev randevu! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler Ersun Yanal, Fenerbahçe veda edeceği karşılaşmada galibiyet istiyor. Trabzonspor ise rövanş için avantaj peşinde. 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fatih Terim yüzünden rakiplere hoca dayanmıyor! Fatih Terim yüzünden rakiplere hoca dayanmıyor! Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.