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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 09:29
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  • 03 Mart 2020 Salı 09:35

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi TFF'ye başvurdu

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi TFF'ye başvurdu

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçı şampiyonluk yarışında büyük bir öneme sahip. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye başvurdu. Galatasaray, Sivas'taki iklim şartlarının sert olmasından dolayı mücadelenin saat 19.00'dan 16.00'ya talep etti.

Süper Lig'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi, sarı-kırmızılı ekip TFF'nin kapısını çaldı.

Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu.

Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor. (Sabah)

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