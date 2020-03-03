Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi TFF'ye başvurdu

Süper Lig'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi, sarı-kırmızılı ekip TFF'nin kapısını çaldı.
Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu.
Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor. (Sabah)
Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.
Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal, Fenerbahçe veda edeceği karşılaşmada galibiyet istiyor. Trabzonspor ise rövanş için avantaj peşinde. 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.