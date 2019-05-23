Galatasaray sezonun son idmanını yaptı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.

Antrenmana pas ve pres çalışmasıyla başlayan futbolcuların, ana bölümde ise taktik prova yaptığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılılar, maç günü Sivas'a gidecek.