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03 Haziran 2019 Pazartesi 17:21 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:50

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yönetim, talep edilen imza parasını ortadan kaldırması durumunda transferi resmi olarak açıklayacak.

Transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'in ardından bir hamle daha yaptı ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'de Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmeyen Şener Özbayraklı ile masaya oturan sarı-kırmızılı futbolcu, milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro maaş alan Şener ile TL üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, talep edilen imza parasını ortadan kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

Talep edilen 1 milyon euroluk imza parasını ortadan kaldırmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetim, bu miktarın ortadan kaldırmasının ardından transferi resmi olarak açıklayacak.

(Sporx)

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