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01 Haziran 2019 Cumartesi 09:39 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:48

Galatasaray, Selçuk İnan'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Selçuk İnan'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı.

34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83'lük indirimle 500 bin euroya "tamam" dedi.

Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.

(Bip Spor)

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