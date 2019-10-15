Galatasaray scout ekibi, Fatih Terim'in düşündüğü Martin Minchev için olumlu rapor sundu

18 yaşındaki oyuncuyu Bulgaristan Ümit Milli Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı Avrupa Ümitler Şampiyonası eleme maçında izleyen Sarı-Kırmızılı scout ekibinin verdiği bilgilerin olumlu olduğu öğrenildi. Karşılaşmaya 11’de başalayan Minchev’in sağ kanat ve santrfor bölgesinde de oynuyor olması nedeniyle Terim’in ilgisini çekerken, bu oyuncu bir süre daha takip edilecek.

(Star)