Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8948
  • 6,5003
  • 284.653
  • 95282.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray scout ekibi, Fatih Terim'in düşündüğü Martin Minchev için olumlu rapor sundu

Galatasaray scout ekibi, Fatih Terim'in düşündüğü Martin Minchev için olumlu rapor sundu

Galatasaray scout ekibi, Fatih Terim'in düşündüğü Martin Minchev için olumlu rapor sundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sol kanat için düşündüğü genç oyuncu Martin Minchev ile ilgili bilgi toplamaya devam ediyor.

18 yaşındaki oyuncuyu Bulgaristan Ümit Milli Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı Avrupa Ümitler Şampiyonası eleme maçında izleyen Sarı-Kırmızılı scout ekibinin verdiği bilgilerin olumlu olduğu öğrenildi. Karşılaşmaya 11’de başalayan Minchev’in sağ kanat ve santrfor bölgesinde de oynuyor olması nedeniyle Terim’in ilgisini çekerken, bu oyuncu bir süre daha takip edilecek.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
<p>Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğr

Dipsizgöl Şelalesi´nin Sonbahar Güzelliği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üçlü pist' ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız