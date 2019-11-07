Galatasaray savunması, 18 yaşındaki Rodrygo'yu durduramadı
Galatasaray dün gece Real Madrid’in 18 yaşındaki oyuncusu Rodrygo karşısında çaresiz kaldı.
İspanyol ekibinde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından sezon başında Real’in İkinci Takımı ile İspanya 2. Lig’inde oynayan 9 Ocak 2001 doğumlu oyuncu A Takım Kadrosuna alındı. Rodrygo 4 La Liga maçı ile İstanbul’daki Galatasaray maçından sonra dün de şans buldu. Brezilyalı oyuncu 4 ve 7. dakikalarda Marcelo’nun asistlerinde topu ağlara yollayarak, Galatasaray’ın ipini erkenden çekti. Genç oyuncu uzatmalarda ise hat-tricki tamamladı.
(Star)