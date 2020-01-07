Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'dan sonra Sekidika ile de anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da oynayan Jesse Sekidika ile anlaşmaya varan Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun kulübünden bonservisini almasının ardından imzayı attırdı.
23 yaşındaki futbolcu alacakları karşılığında Eskişehirspor'dan bonservisini aldı ve bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray ile 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Eskişehirspor'da bu sezon 16 maça çıkan ve asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen hücumda her bölgede oynaybilen genç futbolcu, 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
(Sporx)
Beşiktaş, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Arda Turan’ın transfer görüşmesi yaptığını yalanladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferini de bitirdi.
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