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  3. Galatasaray, Ryan Babel'e yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek

Galatasaray, Ryan Babel'e yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek

Galatasaray, Ryan Babel'e yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek

Galatasaray'da uzun süredir devam eden Ryan Babel temasları, şampiyonluğun ardından mutlu sonla noktalandı.

Galatasaray sezon devam ederken temasa geçtiği Babel'in menajeri Winny Haatrecht ile bir kez daha görüştü ve transferi noktaladı.

Sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ve 2,5 milyon euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.

OCAK AYINDA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

(BipSpor)

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