  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 10:16 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 10:16

Galatasaray, Ryan Babel transferini 1-2 gün içinde açıklayacak

Galatasaray, Ryan Babel transferini 1-2 gün içinde açıklayacak

Ryan Babel transferindeki pürüzleri tek tek gideren Sarı-Kırmızılı yönetim, Hollandalı yıldız için hazırladığı detaylı sözleşmenin imzalanıp dönmesini bekliyor.

Babel’in G.Saray takımında giyeceği formanın numarasına kadar her şeyin belli olduğu, birkaç hukuksal formalitenin de aşıldıktan sonra imzaların atılacağı aktarıldı. 32 yaşındaki forvetin G.Saray taraftarlarına bayram hediyesi olarak 1-2 gün içinde resmen açıklanacağı öğrenildi.

(Güneş)

Turist adam sokak ortasında Türk kız arkadaşını darp etti

<p style='outline: 0px; box-sizing: inherit; margin: 1rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font-varia

Tarih ve Turizm Cenneti: Alanya

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bıkmadan topluyor! Hastalıklarını böyle yendi

Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli mağara tespit edildi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.