Galatasaray, Ryan Babel ile görüşmelere başladı
Galatasaray, Fulham forması giyen Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başladı.
Galatasaray, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in transferi için harekete geçti.
Ryan Babel'in 3 yıl için 10 milyon euro istediği, sarı kırmızılı ekibin bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızın olası transferi sonucunda Galatasaray bonservis bedeli ödenmeyecek.
(TRT Spor)