Galatasaray rotayı Fernandinho'ya çevirdi

Cumhuriyet

Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Sarı kırmızılı yönetim teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda, İngiliz Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak etmek için yoğun çaba sarfediyor. Yönetimin en kısa zamanda bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.

Fernandinho'nun sosyal medyada Arda Turan, Radamel Falcao ve Cladio Taffarel gibi isimleri takip etmesi de heyecan yarattı. Taraftarlar, Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazmaya başladı.

Galatasaray daha önce Manchester City’den Fernandinho’nun vatandaşı ve yakın arkadaşı Fernando’yu transfer etmişti. Ayrıca Fernandinho, sosyal medya hesaplarından Taffarel, Arda Turan ve Radamel Falcao’yu da takip ediyor ve sık sık internet üzerinden görüşüyorlar. Yani Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’a pek de yabancı sayılmaz. Üstelik onu Shakhtar Donetsk’e Brezilya’dan getirten ve bir yıldız olmasını sağlayan da Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski hocası Mircea Lucescu’dan başkası değil.

2005'te Atletico Paranaense'den Shakhtar Donetsk'e 7.8 milyon euro bonservisle transfer olan 35 yaşındaki Fernandinho, 2013 yazında 40 milyon euro karşılığı Manchester City'e geçti. Stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde görev alan Fernandinho, Manchester City formasıyla 314 maça çıktı ve 23 gol atıp 26 asist yaptı.