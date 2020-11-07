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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:06
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Galatasaray rotasını Urzi'ye çevirdi! Menajeri doğruladı...

Galatasaray rotasını Urzi'ye çevirdi! Menajeri doğruladı...

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Fotomaç

Galatasaray ara transfer için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in ilk tercihi olan Henry Onyekuru için Monaco “Sadece satarız” deyince işler sarpa sardı. Aslan rotasını Agustin Urzi'ye kırdı.

Aslan; Rodrigues, Onyekuru ile hızlı kanat oyuncu konforuna alışmıştı. Bu sezon kadrosunda topla rakip kaleye mermi gibi giden biri olmayınca sarı-kırmızılılar zaman zaman zorlanıyor. Fatih Terim bunun için yönetime devre arasında mutlaka bir kanat oyuncusu almaları gerektiğini söylemişti. İsim olarak da giderken hüzünlü anlar yaşadığı Onyekuru'yu telafuz etmişti. Yönetim, Monaco ile erkenden pazarlık masasına oturdu ancak Onyekuru'nun da istemesine rağmen beklediği cevabı alamadı.

Sarı-kırmızılılar daha önce defalarca yaptığı gibi bu kez de transferde geç kalmak istemiyor. Bunun için alternatif isimlere yöneldi. Hedefte Banfield'in kanat oyuncusu Agustin Urzi var. 20 yaşındaki futbolcu için Arjantin kulübüyle kiralama üzerinden pazarlıklar yürütülüyor. Bonservisi 9 milyon euro olan Urzi de Avrupa kariyerini erkenden başlatmak istiyor. Yönetim, bu transferi noktalamayı hedefliyor. Böylece kritik toplantıda İmparator'a verilen sözü de tutmuş olacak.

MENAJERİ DOĞRULADI

Aslan'ın Urzi'ye olan ilgisi genç yıldızın menajeri Maxi Gallo'ya soruldu. Gallo "Urzi'yi şu anda Avrupa'dan isteyen 3 kulüp var. Aracılar vasıtası ile görüşmeler sürüyor" dedi. Urzi'yi Galatasaray'ın haricinde Roma ve Fiorentina'nın da istediği belirtildi.

TEKNİĞİ VE HIZI EŞSİZ

Agustin Urzi, 20 yaşında, 1.68 boyunda. Çok hızlı. Sol ayağı raket gibi. Hakkındaki tüm scout raporları mükemmel. Heyecan verici tarzıyla taraftarın gözdesi olmaya aday.

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