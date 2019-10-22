Galatasaray-Real Madrid CANLI ANLATIM

GALATASARAY REAL MADRID MAÇI CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

GALATASARAY - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı saat 22.00'de başladı. Maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlıyor.

100. GALİBİYET PEŞİNDE

Sarı-Kırmızılı kulübün Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunuyor. Cimbom uzun süredir 'dalya' diyemedi. Aslan, Lokomotiv Moskova'yı yendikten sonra çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu dönemde 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Şanssızlığı kırmak istiyor.

50 BiN TARAFTAR REAL'i BEKLiYOR

Galatasaray'da tüm planlar yapıldı. Tek hedef Real Madrid'i İspanya'ya eli boş yollamak. Teknik direktör Fatih Terim, Sivas maçının hemen ardından başladığı motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini bu büyük randevuya hazırladı. Tribünler de günlerdir bu maçı bekliyordu. Birçok özel pankart ve beste hazırlandı.

50 bin Aslan bugün Galatasaray'ı Real Madrid karşısında galibiyete itmek için 90 dakika susmayacak. İspanyol basını da Real Madrid'in İstanbul'da cadı kazanına düşeceğini yazdı.

GALATASARAY, İSPANYOL TAKIMLARIYLA 32. RANDEVUDA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Real Madrid ile İstanbul'da karşılaşacak Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. maçını oynayacak.

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 57 gole engel olamadı.

Geride kalan eşleşmelerde İspanyol ekipleriyle 6 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 5 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

REAL MADRİD İLE MAÇLAR

Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek.

İlk olarak 2000'deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti.

Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.