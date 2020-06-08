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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 09:31
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Galatasaray, Rade Krunic'i bonservisiyle transfer etmek istiyor

Galatasaray, Rade Krunic'i bonservisiyle transfer etmek istiyor

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Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, 8 numara için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ajax'tan Razvan Marin'i gündemine alan Cimbom, son olarak Milan'da forma giyen Rade Krunic için harekete geçti.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Michael Seri'yi yeni sezonda düşünmeyen Galatasaray'da 8 numara arayışları sürüyor. Ajax'ta oynayan Razvan Marin'le bir süredir ilgilenen Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim girdi. Cimbom, Milan'lı Rade Krunic için harekete geçti.

8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Empoli'den Milan'a transfer olan Boşnak futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı. Terim'in transfer için yönetime onay verdiği belirtiliyor.

KESENİN AĞZI AÇILACAK!

Feghouli, Belhanda, Diagne, Babel, Maicon ve Alex Telles'ten 30 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.

HEDEF TAPUSUYLA ALMAK

Yönetimin Krunic'in bonservisini almak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Sonuç çıkmazsa kiralama formülü devreye sokulacak.

RAZVAN MARIN'E D.KIEV TALİP

Cimbom'un listesindeki isimlerden Razvan Marin için Dinamo Kiev iddiası geldi. Ukrayna basını, Dinamo Kiev'in Ajax'la temasa geçip teklif yaptığını yazdı.

(Takvim)

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