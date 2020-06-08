Galatasaray, Rade Krunic'i bonservisiyle transfer etmek istiyor

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Michael Seri'yi yeni sezonda düşünmeyen Galatasaray'da 8 numara arayışları sürüyor. Ajax'ta oynayan Razvan Marin'le bir süredir ilgilenen Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim girdi. Cimbom, Milan'lı Rade Krunic için harekete geçti.
8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Empoli'den Milan'a transfer olan Boşnak futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı. Terim'in transfer için yönetime onay verdiği belirtiliyor.
KESENİN AĞZI AÇILACAK!
Feghouli, Belhanda, Diagne, Babel, Maicon ve Alex Telles'ten 30 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.
HEDEF TAPUSUYLA ALMAK
Yönetimin Krunic'in bonservisini almak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Sonuç çıkmazsa kiralama formülü devreye sokulacak.
RAZVAN MARIN'E D.KIEV TALİP
Cimbom'un listesindeki isimlerden Razvan Marin için Dinamo Kiev iddiası geldi. Ukrayna basını, Dinamo Kiev'in Ajax'la temasa geçip teklif yaptığını yazdı.
(Takvim)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.