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  3. Galatasaray, Radamel Falcao'ya 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı

Galatasaray, Radamel Falcao'ya 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı

Galatasaray, Radamel Falcao'ya 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao henüz hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen cebini doldurdu. 10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon euroluk peşin ödeme yaptı.

AY SONUNA KADAR ÖDEYECEK

G.Saray, Falcao ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymak istiyor. Cimbom, ay sonuna kadar tecrübeli golcüye 300 bin Euro'luk yeni bir ödeme daha yapacak. Falcao, ayağını topa sürmeden 2.3 milyon Euro kazanacak.

YILDA 7 MİLYON EURO ALACAK

Falcao, G.Saray'dan 5 milyon Euro garanti ücret alacak. 29 maçta ilk 11'de sahaya çıkması halinde 1.6 milyon Euro bonus alacak Kolombiyalı, primler ile birlikte 7 milyon Euro'ya yakın kazanacak.

KASIMPAŞA'YA KARŞI SAHADA

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun sahne almasına sayılı günler kaldı. Galatasaray taraftarı, 3 gün sonra Kolombiyalı yıldızı Kasımpaşa maçında izleyebilecek. Sarı-Kırmızılı taraftarların, Kasımpaşa maçında yeni transfer için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

(Takvim)

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