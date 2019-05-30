  • $5,9773
  • 6,6659
  • 245.292
  • 88.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 10:32 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:32

Galatasaray, PSV Eindhoven forması giyen Luuk de Jong ile ilgileniyor

Galatasaray, PSV Eindhoven forması giyen Luuk de Jong ile ilgileniyor

Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'dan sonra bir yıldızı daha gündemine aldı.

Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı. Sızan bilgilere göre Fatih Terim, sezon başından beri yakından takip ettiği PSV'nin 28 yaşındaki kaptanı Luuk de Jong için nabız yoklanmasını istedi. Bu sezon 34 maçta 28 gol atarak Tadic'le birlikte gol kralı olan De Jong'un adı Real Madrid'le de anılıyor.

(Fotomaç)

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

<p>Obezite nedir?<br /> Obezitenin nedenleri nelerdir?</p> <p>Obezite, vücutta fazla yağ birikme

Obezite Nedir? Nedenleri Nelerdir? | Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Hangi ülkelerin ne kadar nükleer silahı var

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.