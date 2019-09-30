Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray PSG maçı şifresiz mi?

Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain (PSG) ile karşılaşacağı mücadele için heyecan dorukta. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Kariyerlerde 4 kez karşı karşıya gelen her iki takım, bu mücadelelerden ikişer galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, ne zaman? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray PSG maçı 1 Ekim'de (yarın) saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY PSG HAKEMLERİ BELLİ OLDU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

GALATASARAY PSG MAÇI KADROSU

Galatasaray PSG maçı kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Edinson Cavani, Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Cavani'nin yanı sıra PSG'de sakatlıkları bulunan Julian Draxler, Colin Dagba ve Thilo Kehrer de maç kadrosuna yazılmadı. Neymar da kırmızı kart cezası nedeniyle İstanbul'daki maçta forma giyemeyeceği için kadroya dahil edilmedi.

Öte yandan Paris Saint Germain'de sakatlıktan yeni dönen Kylian Mbappe ise Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Cavani, Draxler, Dagba ve Kehrer'in yanı sıra kart cezalısı da Neymar'da yer almadı.

GALATASARAY PSG MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Karşılaşmanın maç biletleri şu şekilde;

1. Kategori - 1.500,00 TL

2. Kategori - 1.300,00 TL

3. Kategori - 1.200,00 TL

4. Kategori - 1.000,00 TL

5. Kategori - 900,00 TL

6. Kategori - 700,00 TL

7. Kategori - 500,00 TL

8. Kategori - 400,00 TL

9. Kategori - 350,00 TL

10. Kategori - 200,00 TL

11. Kategori - 175,00 TL