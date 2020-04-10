Galatasaray, PSG ile anlaşamayan Adil Aouchiche için tekrar harekete geçiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir yakından takip ettiği oyuncuların başında gelen Adil Aouchiche, Fransa'da da gündem haline geldi. Foot Mercato, İmparator'un genç oyuncuyla yakında ilgilendiğini yazdı.
Temmuzda 18 yaşına girecek olan Adil'in beklediği teklifi alamaması nedeniyle PSG'nin sözleşme yenileme önerisini reddettiği açıklandı. Galatasaray'ın ilgisinin oyun stili olarak Zidane'a benzetilen oyuncunun fiyatının artmasına neden olduğu yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı da bildirildi.
FRANSA'DAN GÖRÜŞ ALINDI
Yeni dönemde geleceğe yatırım yapmak isteyen Terim, Cezayir asıllı Fransız futbolcunun üzerinde yoğunlaşırken, bunda gelen olumlu scout raporunun da etkili olduğu bildirildi. Genç yıldız adayıyla ilgili bir değerlendirme kaleme alan Total Football Analysis'den Daryl Gouilard, "Güçlü ve gelişime açık bir on numara... Takım arkadaşlarını oyuna sokmak için sahte dokuz numara rolü de üstlenebilir" dedi. Fransız spor adamı ayrıca, "Topu almak için iyi pozisyon alır. Rakibin kafasını karıştırır. Teknik bir oyuncu" ifadesini kullandı. Bu özellikler ise Terim'i oldukça etkiledi.
NE KARAR VERECEK?
Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti. PSG ile olan kontratı bu sezon bitecek olan Adil Aouchiche'nin, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
DEFANSİF YANI ZAYIF
Öte yandan Daryl Gouilard, oyuncuyla ilgili yazdığı rapora, "Savunma sorumluluğu azdır" notunu da düştü.
(Sabah)
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e transferde müthiş haber. Tecrübeli çalıştırıcının gözdesi olan Adil Aouchiche'nin PSG ile anlaşamadığı açıklandı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılıların, oyun stili Zidane'a benzetilen Aouchiche için bir kez daha temasa geçeceği belirtildi.
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