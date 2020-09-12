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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
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Galatasaray perdeyi açıyor! Muhtemel 11'ler

Galatasaray perdeyi açıyor! Muhtemel 11'ler

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AKŞAM

Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Galatasaray hazırlık döneminde 3 maç oynadı. Sarı-Kırmızılılar, ilk hazırlık müsabakasında İstanbulspor’u 1-0, ikinci karşılaşmada da Ümraniyespor’u 2-0 mağlup ederken, üçüncü ve son mücadelede ise Hatayspor ile Türk Telekom’da 1-1 berabere kaldı. 

5 HAFTA İSTANBUL’DA 

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 futbolcu dahil etti. Sarı-Kırmızılılar; Arda, Oğulcan, Emre, Fatih, Omar, Kerem ve Etebo’yu aldı. Aslan ilk 5 hafta İstanbul’dan çıkmayacak. Bu döneme de Gaziantep galibiyetiyle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, ikinci hafta deplasmanda Başakşehir, 3. hafta sahasında Fenerbahçe, 4. hafta deplasmanda Kasımpaşa ve 5. hafta da evinde Alanyaspor ile karşı karşılaşacak.

ARDA 3403 GÜN SONRA 

Galatasaray'a dönen Arda Turan, Gaziantep FK maçında şans bulması halinde 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Arda, Galatasaray ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011’de Konya karşısında çıkmıştı.

KAMPA GİRDİLER

Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, tesislerde kampa girdi. Fatih Terim, oyuncularına rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Aslan, evinde kayıp yaşamak istemiyor. 

SAAT: 20.00

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: beIN SPORTS1

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Sarrachi, Donk, Ömer Bayram, Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Junior Morais, Jefferson, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Maxim, Güray Vural, Andre

Stoke Cityliler: 'Etebo keşke tapusuyla gitseydi'

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