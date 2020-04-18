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aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:35
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  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:35

Galatasaray, Pedro Gonçalves için resmi temaslara başlıyor

Galatasaray, Pedro Gonçalves için resmi temaslara başlıyor

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Galatasaray, Fulham'dan kiraladığı Jean-Michael Seri ile yollarını ayırmaya hazırlanırken Fildişi Sahilli futbolcunun yerine Pedro Gonçalves'i gündemine aldı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Fatih Terim'in de onayladığı oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde görüşmesi bekleniyor.

Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Bir kez daha kiralanma olasılığı düşük olan Jean Michael Seri'ye alternatif arayan Sarı- Kırmızılılar, Pedro Gonçalves'i gündemine aldı.

RAPORU TEKNİK HEYETE İLETİLDİ

Portekiz'de Famalicao forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından Fatih Terim'e iletildi. Tecrübeli hocanın da transfer için onayı verdiği belirlendi.

31 MAÇTA 6 GOL VE 8 ASİST

Yönetimin kısa süre içinde hem Famalicao kulübü hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Wolverhampton U23 takımından Famalicao'ya transfer olan Gonçalves'in 2024'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcu Portekiz U20 takımının da formasını giyiyor.

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Scout ekibinin keşfi olan Gonçalves, Portekiz futbolunda geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

(Takvim)

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