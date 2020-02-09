  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 09:08
  • |
  • 09 Şubat 2020 Pazar 09:38

Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...

Paylaş

Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.

AKŞAM

G.SARAY, Süper Lig’in 21. hafta maçında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0’lık skorla kazanmıştı. Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Aslan’da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi ile koşu çalışmalarına başlayan Radamel Falcao’nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı kart cezasını tamamlanan Mario Lemina da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak. Ceza sınırında olan Adem Büyük ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala, İlhan Depe, Quaresma, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ali Koç'tan sert açıklamalar

title

Bundesliga'da çılgın maç! Tam 7 gol...

title

'Cengiz'e gülüyorum'

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...
Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.

'Cengiz'e gülüyorum'
'Cengiz'e gülüyorum'

'Cengiz'e gülüyorum'

KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.

Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü
Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü

Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü

Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.

Hakem maçı resmen sabote etti!
Hakem maçı resmen sabote etti!

Hakem maçı resmen sabote etti!

Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe ile Alanyaspor'un 1-1 beraber kaldığı maçı kaleme aldı. Sapmaz, maça damgasını vuran hakem Ümit Öztürk'ü değerlendirdi.

Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı
Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı

Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı

Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.

Kadıköy'de penaltı gecesi
Kadıköy'de penaltı gecesi

Kadıköy'de penaltı gecesi

Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ali Koç'tan sert açıklamalar
Ali Koç'tan sert açıklamalar

Ali Koç'tan sert açıklamalar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.