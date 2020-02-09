Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.

AKŞAM

G.SARAY, Süper Lig’in 21. hafta maçında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0’lık skorla kazanmıştı. Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Aslan’da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi ile koşu çalışmalarına başlayan Radamel Falcao’nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı kart cezasını tamamlanan Mario Lemina da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak. Ceza sınırında olan Adem Büyük ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala, İlhan Depe, Quaresma, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük