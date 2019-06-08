Galatasaray Ozornwafor'u kiralık olarak gönderecek

Galatasaray, Nijerya'nın Enyimba Aba takımında oynayan 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'la sözleşme imzaladı.

Ozornwafor için teknik heyet kararını verdi. Sol ayağını kullanan ve Ozan Kabak'a benzetilen Nijeryalı savunmacı, önümüzdeki sezon Avrupa'da bir takıma kiralanacak ve Galatasaray'a hazır dönecek.

Galatasaray scout ekibinin 9 aydır takip ettiği 1.94 metre boyundaki Ozornwafor'un maçlarını teknik direktör Fatih Terim'in de izlediği ve transferine onay verdiği bildirildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın yeni Ozan Kabak'ı olarak nitelenen Nijeryalı futbolcuyu sezon öncesinde takımla birlikte kampa götürmesi bekleniyor

(Sabah)