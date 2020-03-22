Galatasaray Özhan Canaydın'ı unutmadı

SPOR GÜNDEMİ

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Sosa Obi Mikel'e patladı! Sosa Obi Mikel'e patladı! Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.

Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın Tecrübeli futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Şenol Güneş, Nihat Özdemir, Mustafa Denizli ve Aziz Yıldırım gibi isimler İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstüne uyguladığı sokağa çıkma sınırlamasına takıldı.