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  3. Galatasaray, Ozan Kabak'ın Almanya dışında bir takıma transfer olmasını bekliyor

Galatasaray, Ozan Kabak'ın Almanya dışında bir takıma transfer olmasını bekliyor

Galatasaray, Ozan Kabak'ın Almanya dışında bir takıma transfer olmasını bekliyor

Galatasaray Ozan Kabak’ın Almanya dışında bir takıma transfer olması halinde 750 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.

Devre arasında gittiği Stuttgart'ın Bundesliga'dan düşmesi sonrası ayrılık kararı alan Ozan Kabak'ın yeni adresi merak konusu.

Genç yıldızın gideceği takım, Galatasaray'ı da çok yakından ilgilendiriyor. Eğer Ozan, Almanya dışında bir takıma giderse Sarı-Kırmızılılar yetiştirme bedeli olarak 750 bin Euro alacak.

Ancak genç yıldız Almanya'da kalırsa kurallar gereği Galatasaray para kazanamayacak.

"Milan, Ozan Kabak transferini bitiriyor"

İtalya basını, Stuttgart'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın Milan'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan, Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti.

Haberde; Milan'ın Ozan Kabak ve Stuttgart'tan olumlu yanıt almasının beklendiği, bu transferin gün içerisinden bitme ihtimalinin yüksek olduğu iddiası yer aldı.

"BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımının küme düşmesini engelleyemese de gösterdiği performansla alkış alan Ozan ile Bayern Münih, Milan, Roma, Monaco, Schalke gibi takımlar ilgileniyor.

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