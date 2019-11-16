Galatasaray Onyekuru'yu 1,5 yıllığına kiralıyor

Galatasaray, geri dönmek isteyen Henry Onyekuru için Monaco ile görüşmelere başladı.

Fatih Terim'in de takımda görmek istediği ve bu yönde yönetime rapor verdiği Henry Onyekuru için Galatasaray, önce William D'Avila aracılığıyla nabız yokladı. Hem Onyekuru'dan, hem Monaco'dan gelen onay üzerine Galatasaray, 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. Monaco cephesi, bu yaz 15 milyon euro bonservis ödediği Nijeryalı yıldız için sarı kırmızılı kulübün yöneticilerinden 2.5 milyon euro ücret talep etti.

PARÇALI FORMAYI TEKRAR GİYECEK

Galatasaray, Monaco'dan gelen 2.5 milyon euro'yu ocak ayına kadar düşürme ve transfere nokta koymayı hedefliyor.

Transferin önündeki tek engel ise Galatasaray'ın uymak zorunda olduğu FFP kriterleri. Sarı kırmızılı kulüp, devre arasında beklenen transfer gelirini elde ettiği an Onyekuru'da İstanbul'a gelerek 'Parçalı' formayı tekrar giyecek.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN

22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 Süper Lig maçında 14 gol atıp 5 asist yaparak şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.

(Sporx)