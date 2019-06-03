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03 Haziran 2019 Pazartesi 10:23 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:23

Galatasaray Onyekuru'nun yerine Joseph Paintsil'i transfer etmek istiyor

Galatasaray Onyekuru'nun yerine Joseph Paintsil'i transfer etmek istiyor

Süper Ligi zirvede tamamlayarak 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, önümüzdeki sezon hem Türkiye’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Geçen sezon Everton’dan kiralanan ve sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru’yla yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar’ın transferhedefinde öncelikle sol kanat takviyesi var.

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ryan Babel’e teklif götüren yönetim, listesine Belçika temsilcisi Genk’te forma giyen 21 yaşındaki Ganalı Joseph Paintsil’i de ekledi. Cim-Bom, Babel konusunda olumlu bir gelişme olmaması durumunda Paintsil için kulübüyle masaya oturacak. Galatasaray’ın geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Ganalı kanat oyuncusu için 3 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

Genk’in 3 milyon euroyu kabul etmemesi durumunda kiralama formülü devreye sokulacak.

(Star)

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