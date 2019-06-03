Galatasaray Onyekuru'nun yerine Joseph Paintsil'i transfer etmek istiyor

Geçen sezon Everton’dan kiralanan ve sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru’yla yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar’ın transferhedefinde öncelikle sol kanat takviyesi var.

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ryan Babel’e teklif götüren yönetim, listesine Belçika temsilcisi Genk’te forma giyen 21 yaşındaki Ganalı Joseph Paintsil’i de ekledi. Cim-Bom, Babel konusunda olumlu bir gelişme olmaması durumunda Paintsil için kulübüyle masaya oturacak. Galatasaray’ın geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Ganalı kanat oyuncusu için 3 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

Genk’in 3 milyon euroyu kabul etmemesi durumunda kiralama formülü devreye sokulacak.

(Star)