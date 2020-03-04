Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı

Galatasaray'da sergilediği performansla alkış toplayan Ömer Bayram ile yeni sözleşme imzalanacak.

Galatasaray takımı ve Süper Ligin asist kralı Ömer Bayram ile teknik heyet ve yönetimin kararı sezon bitiminde yeni sözleşme imzalanacak. Ligde 10 asist ve 1 golle önemli katkıda bulunan Ömer Bayram'a yaz transfer döneminde yeni kontrat teklifinde bulunulacak.

Galatasaray ile sözleşmesi 2020-21 sezonunda sona erecek olan Ömer'e önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak şekilde 2+1 sezonluk yeni sözleşme önerilecek.

Orta sahadaki performansı ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Ömer'in yıllık 400 bin euro olan garanti ücretine de yeni kontratta artış yapılacak. 28 yaşındaki oyuncu başarılı performansının ödülünü almış olacak.

Ömer Bayram, Galatasaray'da bu sezon 20 lig, 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 Türkiye Kupası olmak üzere 30 resmi maçta forma giydi. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)