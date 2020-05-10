Galatasaray, ocak ayında alamadığı Umut Meraş için tekrar devrede

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! 'Beni serbest bırakın, gideyim' Fenerbahçe'de şok ayrılık! 'Beni serbest bırakın, gideyim' Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.

'Kovid-19 testi pozitif olan futbolcu sayımız 3'e çıktı' 'Kovid-19 testi pozitif olan futbolcu sayımız 3'e çıktı' İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.

Olay transfer sonrası istifa! Trabzonspor'a söz verip Fenerbahçe'ye gitmiş Olay transfer sonrası istifa! Trabzonspor'a söz verip Fenerbahçe'ye gitmiş İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.

Bjelica'dan ilk transfer! Sağ bekle birlikte geliyor Bjelica'dan ilk transfer! Sağ bekle birlikte geliyor Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Terim kapıyı gösterdi! Yarı fiyatının altına satılıyor Terim kapıyı gösterdi! Yarı fiyatının altına satılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.