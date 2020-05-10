Galatasaray, ocak ayında alamadığı Umut Meraş için tekrar devrede

TÜM PLANLARI SUYA DÜŞTÜ
Üst lige çıkamayan Le Havre'nin EURO 2020'nin iptal olması sebebiyle Umut'u yüksek bonservisle satma hayali de suya düştü. Cimbom'un yıldız oyuncu için hedefi satın alma opsiyonlu kiralama.
İKİNCİ LİGE SOĞUK BAKIYOR
Umut'un üst üste 2 sezon 2. ligde oynamaya soğuk baktığı ve Le Havre'den izin isteyeceği konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncunun üst seviyede oynamak istemesi Cimbom'un umutlarını artırıyor.
LE HAVRE KÖŞEYE SIKIŞTI
Milli futbolcuyu yüksek bir rakama satması zor gözüken Le Havre'nin G.Saray'ın teklifine olumlu yanıt verme ihtimali bu kez hayli yüksek. İki takım arasında sıkı bir pazarlık yaşanacak gibi.
(Takvim)
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.
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