Galatasaray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor

Galatasaray, transferde yılın bombasını patlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Radja Nainggolan için Inter'le görüşüyor. Cimbom'un bu transferde rakipleri ise Cagliari ve Roma.
VIDAL GELİRSE, NAINGGOLAN GİDER
Radyospor'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, "Galatasaray, Inter'le Nainggolan için temasta. Artura Vidal transferine bağlantı olarak, Inter 32 yaşındaki oyuncuyu elinden çıkarabilir. Inter, Barcelona'dan Vidal'i istiyor. Belçikalı oyuncunun 2022 yılına kadar Inter'le sözleşmesi var." dedi.
CAGLIARI VE ROMA
Galatasaray'ın bu transferde iki rakibi olduğunu belirten di Caprio, "Onu Cagliari istiyor. Roma'nın da onun transferine talip olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Inter'in pazarlık gücü bu oyuncu için yüksek. Çok yüksek fiyat isteyecekleri kanaatindeyim. Galatasaray, çok büyük kulüp ve Nainggolan'ı istiyor; oyuncu da elit kategorida, Serie A'nın en iyi oyuncularından; dolayısıyla onun için belirlenen fiyat çok yüksek. Bu nedenle Galatasaray adına çok zor bir transfer süreci olur" ifadelerini kullandı.
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