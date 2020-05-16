Galatasaray, Mohammed Kudus transferinden vazgeçti

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. İç ve dış transferde büyük değişiklikler yapmayı planlayan ve neredeyse her bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, gündemine aldığı Mohammed Kudus'ten kulübü Nordsjaelland'ın 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle vazgeçti.
Kudus transferinin rafa kaldırılmasının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom'da geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi.
SEZON SONU GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için Galatasaray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.
BU SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI
Orta sahada 8 numarada görev yapan Evander, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 8 gol, 9 asistlik bir performansla 17 gole katkı sağladı.
(Takvim)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.
Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
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