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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:14
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:14

Galatasaray, Mohammed Kudus transferinden vazgeçti

Galatasaray, Mohammed Kudus transferinden vazgeçti

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. İç ve dış transferde büyük değişiklikler yapmayı planlayan ve neredeyse her bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, gündemine aldığı Mohammed Kudus'ten kulübü Nordsjaelland'ın 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle vazgeçti.

Kudus transferinin rafa kaldırılmasının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom'da geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi.

SEZON SONU GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için Galatasaray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.

BU SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI

Orta sahada 8 numarada görev yapan Evander, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 8 gol, 9 asistlik bir performansla 17 gole katkı sağladı.

(Takvim)

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