Galatasaray Moder ve Jozwiak için yeniden devrede

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Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuş ancak Lech Poznan kiralama teklifini kabul etmeyip direkt bonservisiyle satmak istediğini bildirmiş ve bu sebeple görüşmeler durmuştu. Ancak Galatasaray'ın istemesinin ardından fiyat yükselten Poznan kulübü beklediği teklifleri alamayınca geri adım attı.

Lech Poznan yöneticileri, Galatasaray'a tekrar görüşmeye hazır olduklarını iletti. Polonya ekibinin, 21 yaşındaki orta saha Moder ve 22 yaşındaki kanatlarda oynayan Jozwiak'ı 10 milyon euro'ya vermeye hazır olduğu belirtiliyor. Öte yandan bu sene UEFA ile Finansal Fair Play anlaşmasının sonuna gelecek olan sarı-kırmızılı ekibin, Belhanda'nın da sözleşmesinin sona erecek olmasının da etkisiyle bir sene kiralama, ardından zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakabileceği belirtiliyor.

TERİM ONLARI BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı ekipte, geçtiğimiz sezon orta sahada forma giyen Nzonzi, Michael Seri, Mario Lemina ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. Henüz yerlerine transfer yapılmaması Fatih Terim'i oldukça düşündürüyor. Tecrübeli hoca mutlaka 6 ve 8 numara oynayacak iki isim alınmasını istiyor.

KAMIL JOZWIAK KİMDİR?

22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, tercih edilmesi halinde sağ kanata da başarılı bir performans sergileyebiliyor. GKS Katowice'ye kiralanan oyuncu 2017'de takımına döndü.

Bu sezon 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla büyük beğeni topladı.

JAKUB MODER KİMDİR?

7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. Futboluyla öne çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder yatırım amaçlı düşünülüyor.