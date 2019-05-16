Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Akhisarspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalıştı.

Diğer oyuncular ise salondaki çalışmanın ardından sahada koşu yaptı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile 19 Mayıs Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

(AA)