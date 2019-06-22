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  3. Galatasaray Mbaye Diagne'yi 15-16 milyon Euro civarında bedelle sattı

Galatasaray Mbaye Diagne'yi 15-16 milyon Euro civarında bedelle sattı

Galatasaray Mbaye Diagne'yi 15-16 milyon Euro civarında bedelle sattı

Galatasaray’ın ismi henüz açıklanmayan bir Arabistan ekibiyle Mbaye Diagne transferinde anlaştığı iddia edildi. Golcü futbolcu, Afrika Kupası’nın ardından 15-16 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında Sarı-Kırmızılılardan ayrılacak.

Galatasaray'da yeni sezon kampına katılmayacak olan Senegalli golcü Mbaye Digne'nin satışı konusunda ismi henüz açıklanmayan bir Arabistan ekibiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Afrika Kupası'nın ardından 15-16 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satılacak olan Diagne'den gelecek parayla yeni transferler de bir bir açıklanacak. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile her konuda el sıkışan sarı-kırmızılılar, ilk etapta bu transferleri duyuracak.

Hemen ardından stoper Christian Luyindama'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ödenecek. Kısacası Galatasaray'da temmuz ayı oldukça hareketli geçecek.

Diagne için son olarak Al Shabab'ın adı geçerken, kulüp cephesinden yapılan açıklamada bir girişimlerinin olmadığı bildirilmişti. Diagne'nin transferini karşılayabilecek takımlar arasında Al Ahli, Al Nasr, Al Hilal ve Al Ittihad bulunuyor. Galatasaray Diagne için Kasımpaşa'ya bonuslarla 13 milyon euro ödemişti.

(Haberturk)

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