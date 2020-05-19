Galatasaray, Mbaye Diagne'nin fiyatını 5 milyon Pound olarak belirledi

Galatasaray'ın arıza golcüsü Mbaye Diagne için İngiliz ekipleri fiyat araştırması yaptı.
Premier Lig ekibi Watford ile Championship temsilcisi Nottigham Forest'in Senegalli golcünün bedelini sordu ve "5 milyon pound" (5.6 milyon euro) yanıtını aldı.
Sarı- kırmızılıların Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya transfer ettiği Diagne 6 ayda attığı gollerle gelen şampiyonlukta rol sahibi olmuştu. 28'lik yıldız sezon başında 3 milyon 350 bin euro'ya Brugge'e kiralanmış fakat kadro dışı kalmıştı.
Diagne için Nottingham'ın hocası Sabri Lamouchi'nin ısrarcı olduğu ve transferi bitirmek istediği öğrenildi.
(Sabah)
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Nenad Bjelica olarak görünüyordu ancak ibre yavaş yavaş Erol Bulut'a kaymaya başladı. Bjelica'nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Watford ve Championship temsilcisi Nottingham Forest, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli forvetin bedelini 5 milyon Pound olarak belirledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.
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