Galatasaray, Mbaye Diagne'nin fiyatını 5 milyon Pound olarak belirledi

SPOR GÜNDEMİ

Tam 10 kat zam! Tam 10 kat zam! Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.

Milli takımın yıldızı G.Saray'a geliyor! 'Cimbom' paylaşımı yapmıştı Milli takımın yıldızı G.Saray'a geliyor! 'Cimbom' paylaşımı yapmıştı Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın ilk transfer hedeflerinden biri de 10 numara bölgesi. Cimbom, Faslı yıldızın satışından gelecek parayı Hakan Çalhanoğlu transferine harcamayı planlıyor. Milli futbolcunun Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ve karar verildi! İşte Fener'in yeni hocası Ve karar verildi! İşte Fener'in yeni hocası Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Nenad Bjelica olarak görünüyordu ancak ibre yavaş yavaş Erol Bulut'a kaymaya başladı. Bjelica'nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.

'5 milyonu getirin size verelim' '5 milyonu getirin size verelim' İngiltere Premier Lig ekibi Watford ve Championship temsilcisi Nottingham Forest, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli forvetin bedelini 5 milyon Pound olarak belirledi.

Hasan Ali'ye üst düzey 2 talip Hasan Ali'ye üst düzey 2 talip Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.

Leicester'ın 'Yeni Kante'sini Süper Lig devi kapıyor Leicester'ın 'Yeni Kante'sini Süper Lig devi kapıyor Trabzonspor, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilk teması kurdu. İngiliz ekibinin N'Golo Kante'yi satmadan önce kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Udinese de devrede.